9 साल की बच्ची संग हुई दरिंदगी पर गुस्साईं भूमि पेडनेकर

भूमि पेडनेकर 9 साल की बच्ची से हुई हैवानियत पर भड़कीं, पूछा- हम हैरान-शर्मिंदा क्यों नहीं?

लेखन नेहा शर्मा 06:46 pm May 27, 202606:46 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में एक 9 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई कथित हैवानियत की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस दिल दहला देने वाले मामले पर अब बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर का गुस्सा फूटा है। भूमि ने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक और तीखा पोस्ट साझा करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इस घटना को बेहद दर्दनाक बताते हुए हमारे समाज की मानसिक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।