अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का ट्रेलर जारी, कॉमेडी और डर का मजेदार संगम देखने लायक

लेखन ज्योति सिंह 02:59 pm Apr 06, 202602:59 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'भूत बंगला' का ट्रेलर अब जारी कर दिया गया है। फिल्म का टीजर और गानों ने पहले ही माहौल सेट कर दिया था। अब धमाकेदार ट्रेलर ने आकर फिल्म के प्रति दर्शकों की उत्सुकता को सांतवें आसमान पर पहुंचा दिया है। इस फिल्म के जरिए अक्षय और निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी लंबे समय के बाद वापसी कर रही है। 'भूत बंगला' का निर्माण एकता कपूर के बालाजी प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया है।