'भूत बंगला' का दर्शकों पर चला जादू, दूसरे दिन की धांसू कमाई; टूट गए ये रिकॉर्ड

कमाई

'भूत बंगला' ने दूसरे दिन लगाई लंबी छलांग

सैकनिल्क के मुताबिक, 'भूत बंगला' ने पेड प्रिव्यू के जरिए 3.75 करोड़ रुपये कमाए थे। बॉक्स ऑफिस पर इसने पहले दिन 12.25 करोड़ रुपये कमाते हुए शानदार ओपनिंग की। वीकेंड पर आते ही दूसरे दिन, यानी शनिवार को फिल्म ने 19 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। फिल्म को 11,513 शोज मिले हैं, जबकि ऑक्यूपेंसी 29 प्रतिशत दर्ज की गई है। इस तरह अक्षय की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ रुपये का नेट कारोबार कर लिया है।