'भूत बंगला' की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट

अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का एडवांस बुकिंग में शोर, पहले दिन इतनी हुई कमाई

लेखन ज्योति सिंह 11:49 am Apr 15, 202611:49 am

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' रिलीज से बस कुछ दिन दूर है। इसके जरिए अभिनेता हॉरर-कॉमेडी शैली में वापसी कर रहे हैं। इसके निर्देशन की कमान प्रियदर्शन ने संभाली है। 14 अप्रैल से भारत में फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। दर्शक ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से टिकट बुक करना शुरू कर चुके हैं। शुरुआती अनुमानों के अनुसार, फिल्म की अच्छी ओपनिंग होने की उम्मीद है। आइए जानते हैं इसके पहले दिन की एडवांस बुकिंग।