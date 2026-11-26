'भेड़िया' के सीक्वल की पुष्टि हुई

'भेड़िया 2' के साथ वरुण धवन करेंगे धमाकेदार वापसी, निर्माताओं ने लगा दी मुहर

लेखन ज्योति सिंह 11:54 am Nov 26, 202611:54 am

क्या है खबर?

मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित वरुण धवन की फिल्म 'भेड़िया' 2022 में रिलीज हुई थी। इस हॉरर कॉमेडी में कृति सैनन भी मुख्य किरदार में शामिल थीं। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच एक अलग फैन फॉलोइंग रही है, यही कारण है कि लोगों का सीक्वल का इंतजार है। फिल्म के निर्देशक अमर कौशिक ने आधिकारिक तौर पर इसके सीक्वल पर मुहर लगा दी है। यह पुष्टि उन्होंने 'भेड़िया' की रिलीज के 4 साल पूरे होने पर की।