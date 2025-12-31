भारती सिंह को किस बात की सताई चिंता?

दूसरी बार मां बनीं भारती सिंह को किस बात की सताई चिंता? लोगों को किया अगाह

लेखन ज्योति सिंह 10:48 am Dec 31, 202510:48 am

क्या है खबर?

काॅमेडी क्वीन भारती सिंह ने 19 दिसंबर को दूसरे बेटे, काजू को जन्म दिया है। इस बात का ऐलान उन्होंने पति हर्ष लिंबाचिया के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए किया था। प्रशंसक भी भारती और हर्ष के नवजात बेटे का दीदार करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच, भारती के नवजात बेटे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। इन तस्वीरों को फर्जी करार देते हुए कॉमेडियन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।