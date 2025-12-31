दूसरी बार मां बनीं भारती सिंह को किस बात की सताई चिंता? लोगों को किया अगाह
क्या है खबर?
काॅमेडी क्वीन भारती सिंह ने 19 दिसंबर को दूसरे बेटे, काजू को जन्म दिया है। इस बात का ऐलान उन्होंने पति हर्ष लिंबाचिया के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए किया था। प्रशंसक भी भारती और हर्ष के नवजात बेटे का दीदार करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच, भारती के नवजात बेटे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। इन तस्वीरों को फर्जी करार देते हुए कॉमेडियन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।
अगाह
भारती ने AI तस्वीरों के खिलाफ लोगों को अगाह किया
अपने हालिया व्लॉग में, भारती और हर्ष ने खुलासा किया कि उनके नवजात बेटे की AI-जनरेटेड तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। इन तस्वीराें को सबसे पहले उनकी भतीजी दीक्षा ने देखा था। भारती ने कहा, "लोग एक फोटो बना रहे हैं जिसमें गोले (भारती और हर्ष का पहला बेटा) ने एक बच्चा पकड़ा हुआ है। हमने तो चेहरा छिपाया हुआ था, लेकिन लोग उसको AI से कुछ बना कर भेज रहे हैं। ये बिल्कुल फेक हैं।"
रिवील
"काजू का चेहरा हमने रिवील नहीं किया"
भारती ने कहा, "मैं बता दू, दोस्तों, कि काजू का चेहरा हमने रिवील नहीं किया है। ये AI से पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। चलो, उनकी खुशी- जो करना है करते जाओ... लेकिन जब हम काजू का फेस रिवील करेंगे, तभी असली काजू दिखेंगे। जितने भी लोग AI से काजू बना रहे हैं, वो नकली काजू बना रहे हैं।" वैसे यह कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई सेलिब्रिटी के बच्चों की फर्जी AI तस्वीरें वायरल हुई हैं।