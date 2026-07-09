'भाई तेरा स्टार है' का मजेदार ट्रेलर हुआ जारी, हीरो बनकर हंसाने आए राघव जुयाल

ट्रेलर

रोमांच और हास्य से भरपूर है फिल्म

'भाई तेरा स्टार है' का ट्रेलर एक आम लड़के अजय सिंह (राघव) की यात्रा दिखाता है। बिना गॉडफादर, वह अपनी जिद और जबरन आत्मविश्वास के दम पर स्टार बनने के लिए लंदन की सड़कों पर अजीबोगरीब हरकतें और जुगाड़ करता है। उसका डायलॉग है, 'एक अभिनेता की सबसे बड़ी प्रतिभा अपने ही झूठ पर विश्वास करना है।' फिल्म में संजय कपूर, चंदन रॉय सान्याल और विकल्प मेहता समेत कई कलाकार मौजूद हैं। यह 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।