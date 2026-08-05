40 साल बाद बड़े पर्दे पर भाग्यश्री की धमाकेदार वापसी, बोलीं- मेरे बच्चों ने मुझे मनाया

भाग्यश्री, जिन्हें फिल्म 'मैंने प्यार किया' से खूब पहचान मिली, उन्होंने करीब 4 दशक बाद अभिनय की दुनिया में वापसी की है।

उनका कहना है कि उनके बच्चों ने ही उन्हें फिर से अभिनय करने के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने उनसे कहा था, 'आप इसमें बहुत अच्छी हैं और आपको यह बहुत पसंद है।'

परिवार पर ध्यान देने के लिए भाग्यश्री ने अभिनय से दूरी बना ली थी, लेकिन अब इतने साल बाद लौटकर उन्हें जितनी खुशी मिली, वह उनके लिए हैरान करने वाली थी।