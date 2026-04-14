शुरू होगा 'शार्क टैंक' जैसा नया शो, श्रीयाम भग्नानी बनेंगे निवेशक

शो का पूरा ध्यान काम पर और फाउंडर्स की दृढता पर

यह शो अमित साध होस्ट करेंगे। इसमें स्टार्टअप्स के बुनियादी सिद्धांतों जैसे बेहतरीन काम (एक्जीक्यूशन) और फाउंडर्स की दृढता पर खास जोर दिया जाएगा, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। भग्नानी का कहना है कि वह 'ताजा विचारों वाले नौजवानों' से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। निवेशकों की लिस्ट में धवल शाह, ऋषि अग्रवाल, जीत चंदन, चाहत अग्रवाल और अंकित सिंघानिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इनके अलावा, विनीत मित्तल भी मेहमान बनकर नजर आएंगे। यह शो सिरफ फंडिंग देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्टार्टअप्स को ऐसे अनुभवी लोगों से सीखने का मौका भी मिलेगा जो खुद इस रास्ते से गुजर चुके हैं।