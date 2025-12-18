LOADING...
'भाभीजी घर पर हैं 2.0' से हुई शिल्पा शिंदे की वापसी, ट्रेलर और स्ट्रीमिंग तारीख जारी
'भाभीजी घर पर हैं 2.0' से शिल्पा शिंदे की वापसी

'भाभीजी घर पर हैं 2.0' से हुई शिल्पा शिंदे की वापसी, ट्रेलर और स्ट्रीमिंग तारीख जारी

लेखन ज्योति सिंह
Dec 18, 2025
11:17 am
क्या है खबर?

टीवी शो 'भाभीजी घर पर हैं' पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा में है। इसका कारण शिल्पा शिंदे की शो में वापसी और पिछली 'अंगूरी भाभी' यानी, शुभांगी अत्रे की विदाई है। शिल्पा की वापसी से प्रशंसकों उत्साहित हैं। इसी उत्सुकता को बनाए रखने के लिए निर्माताओं ने शो का ट्रेलर और स्ट्रीमिंग तारीख को जारी कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार 'भाभीजी घर पर हैं 2.0' में कॉमेडी के अलावा, हॉरर का तड़का लगेगा।

स्ट्रीमिंग

इस तारीख से दस्तक देगा 'भाभीजी घर पर हैं 2.0'

निर्माताओं ने 'भाभीजी घर पर हैं 2.0' का ट्रेलर जारी किया है, जो देखने में काफी मजेदार है। इस बार कहानी एक रहस्यमयी गांव के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जहां संस्कारी महिला की मूर्ति स्थापित है। अंगूरी भाभी और अनीता भाभी की अदला-बदली से बड़ी विपदा आ चुकी है। दोनों परिवार इससे कैसे निपटता है? यह तो शो आने पर ही पता चलेगा। 22 दिसंबर से रात 10.30 बजे 'भाभीजी घर पर हैं 2.0' एंड टीवी पर से दस्तक देगा।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए शो की एक झलक

