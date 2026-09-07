चौथी कोशिश में मिली कामयाबी, बेट्टी गिलपिन ने 'विडोज बे' के लिए जीता अपना पहला एमी पुरस्कार

बेट्टी गिलपिन ने हाल ही में अपना पहला एमी पुरस्कार जीता है। उन्हें 2026 के क्रिएटिव आर्ट्स एमी में 'आउटस्टैंडिंग गेस्ट एक्ट्रेस इन अ कॉमेडी सीरीज' का पुरस्कार मिला है।

एपल टीवी की हॉरर-कॉमेडी 'विडोज बे' में सारा वेस्टकॉट वॉरेन का किरदार निभाने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। इस किरदार में उन्होंने अपने शहर के एक डरावने श्राप की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की है।

बेट्टी को चौथी बार एमी के लिए नामांकित किया गया था, ऐसे में यह जीत उनके करियर का एक बड़ा पड़ाव है।