सनी देओल ने की 'रामायण' देखने की अपील

सनी देओल ने की 'रामायण' की तारीफ, बताया हॉलीवुड की किसी भी फिल्म से बेहतर

लेखन Manoj Panchal 10:39 am Nov 08, 202610:39 am

क्या है खबर?

अभिनेता सनी देओल ने फिल्म 'रामायण' की तारीफ करते हुए इसे हॉलीवुड फिल्मों से बेहतर बताया है। फिल्म में सनी भगवान हनुमान के किरदार में नजर आए हैं। शनिवार रात इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा कर उन्होंने सभी से फिल्म देखने की अपील की। सनी ने कहा, "यह फिल्म किसी भी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। बल्कि मैं कहूंगा कि यह उनसे बेहतर है।" फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।