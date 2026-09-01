निविन पॉली की हिट फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' तमिल में रिलीज को तैयार

यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई है। इसने दुनियाभर में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया है, जिसमें से अकेले केरलम से ही सिर्फ 10 दिनों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई हुई है।

फिल्म में सहायक भूमिकाओं में संगीत प्रताप, सुरेश कृष्णा, विनय फोर्ट और रोशन शनवास जैसे कलाकार हैं। 31 अगस्त को फिल्म का एक नया गाना 'मुट्टाई वंडी' रिलीज किया गया।

'द हिंदू' की समीक्षा के मुताबिक, 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' गिरीश ए.डी. की बेहतरीन फिल्मों में से एक है, जैसे 'प्रेमालु' और 'थनीर मथन दिनांगल'।