निविन पॉली की हिट फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' तमिल में रिलीज को तैयार
मलयालम की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट', जिसमें निविन पॉली और मामिथा बैजू मुख्य भूमिका में हैं, 4 सितंबर को तमिल भाषा में रिलीज होने वाली है।
गिरीश ए.डी. के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक ऐसी युवती की कहानी बताती है, जो एक नई कॉलोनी में रहने आती है और अपने बड़े उम्र के पड़ोसी के साथ एक अनोखा रिश्ता बना लेती है।
यह फिल्म पहले 21 अगस्त को रिलीज हुई थी और इसने जल्द ही समीक्षकों और दर्शकों दोनों का दिल जीत लिया था।
फिल्म ने दुनिया भर में कमाए 200 करोड़ रुपये
यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई है। इसने दुनियाभर में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया है, जिसमें से अकेले केरलम से ही सिर्फ 10 दिनों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई हुई है।
फिल्म में सहायक भूमिकाओं में संगीत प्रताप, सुरेश कृष्णा, विनय फोर्ट और रोशन शनवास जैसे कलाकार हैं। 31 अगस्त को फिल्म का एक नया गाना 'मुट्टाई वंडी' रिलीज किया गया।
'द हिंदू' की समीक्षा के मुताबिक, 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' गिरीश ए.डी. की बेहतरीन फिल्मों में से एक है, जैसे 'प्रेमालु' और 'थनीर मथन दिनांगल'।