OTT पर राजेश शर्मा की ये फिल्में देखने के बाद आप भी करेंगे उनकी तारीफ

अभिनेता राजेश शर्मा की ये शानदार फिल्में आपका दिल जीत लेंगी, OTT पर आज ही देखें

लेखन अंशिका शुक्ला 09:35 am Jul 11, 202609:35 am

क्या है खबर?

हिंदी और बंगाली सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राजेश शर्मा अपनी दमदार अदाकारी और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने फिल्मों के साथ-साथ OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी एक खास और मजबूत पहचान बनाई है। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर उनकी कई बेहतरीन फिल्में मौजूद हैं, जिन्हें दर्शकों और समीक्षकों ने खूब सराहा है। 'नो वन किल्ड जेसिका', 'द डर्टी पिक्चर' और 'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' जैसी फिल्मों में उनका अभिनय लाजवाब रहा है।