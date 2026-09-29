आखिर इजराइल फिल्म 'नाजा' से इतना क्यों घबराया हुआ है?
नई डॉक्यूमेंट्री 'नाजा' वेनिस फिल्म फेस्टिवल में दिखाए जाने के बाद से ही काफी चर्चा में है। इस फिल्म में इजरायल के 24 ऐसे खुफिया अधिकारी और सैनिक शामिल हैं, जिनकी पहचान छिपाई गई है।
वे AI, निगरानी और गाजा में हुए हवाई हमलों के बारे में बता रहे हैं, जिनमें कथित तौर पर आम नागरिकों को नुकसान पहुंचा था।
इजरायली सरकार 'नाजा' को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मान रही है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तो एक ऐसा कानून लाने तक की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इस फिल्म के दोनों निर्देशकों की इजरायली नागरिकता छीनी जा सके।
'नाजा' की न्यूयॉर्क में एंट्री, जल्द दुनिया भर में होगी रिलीज
'नाजा' इस हफ्ते न्यूयॉर्क में रिलीज हो रही है और जल्द ही इसे दुनिया भर में दिखाया जाएगा। नवंबर में इसे 'द गार्डियन' की वेबसाइट पर मुफ्त में भी देखा जा सकेगा।
फिल्म के निर्देशक युवाल अब्राहम और राहेल सोर इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में इंटरव्यू दे रहे हैं। यह फिल्म 'द गार्डियन' की उन पुरानी रिपोर्टों को आगे बढ़ाती है, जिनमें इजरायल द्वारा फिलिस्तीनी डेटा का उपयोग करके AI-आधारित सैन्य रणनीति अपनाने का खुलासा किया गया था।