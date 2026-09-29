आखिर इजराइल फिल्म 'नाजा' से इतना क्यों घबराया हुआ है?

नई डॉक्यूमेंट्री 'नाजा' वेनिस फिल्म फेस्टिवल में दिखाए जाने के बाद से ही काफी चर्चा में है। इस फिल्म में इजरायल के 24 ऐसे खुफिया अधिकारी और सैनिक शामिल हैं, जिनकी पहचान छिपाई गई है।

वे AI, निगरानी और गाजा में हुए हवाई हमलों के बारे में बता रहे हैं, जिनमें कथित तौर पर आम नागरिकों को नुकसान पहुंचा था।

इजरायली सरकार 'नाजा' को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मान रही है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तो एक ऐसा कानून लाने तक की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इस फिल्म के दोनों निर्देशकों की इजरायली नागरिकता छीनी जा सके।