'रणबाली' रिलीज होते ही ट्रोल्स पर एक्शन, विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना के खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणियों पर रोक
बेंगलुरु की एक अदालत ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को फिल्म 'रणबाली' और इसके कलाकारों विजय देवरकोंडा व रश्मिका मंदाना के खिलाफ कथित झूठी और मानहानिकारक सामग्री फैलाने से रोकने का निर्देश दिया है। फिल्म के निर्माताओं की शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया। उनका कहना है कि 9 सितंबर, 2026 को फिल्म का टीजर जारी होने के बाद से ही उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार नकारात्मक टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म 16 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है।
'रणबाली' के टीजर पर तीखी प्रतिक्रिया
फिल्म का टीजर 9 सितंबर को रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आने लगी थीं। कुछ लोगों ने फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही इसे फ्लॉप बताना शुरू कर दिया था।
अब अदालत ने यूट्यूब, गूगल इंडिया और फेसबुक इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स को कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने या ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। शिकायतकर्ताओं ने पोस्ट करने वाले लोगों की पहचान के लिए अकाउंट की जानकारी, IP लॉग और अन्य रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग भी की है।
इसके अलावा फिल्म को ऑनलाइन लीक होने से बचाने के लिए अलग से एंटी-पाइरेसी आदेश भी जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।।