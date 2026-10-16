'रणबाली' रिलीज होते ही ट्रोल्स पर एक्शन, विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना के खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणियों पर रोक

फिल्म का टीजर 9 सितंबर को रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आने लगी थीं। कुछ लोगों ने फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही इसे फ्लॉप बताना शुरू कर दिया था।

अब अदालत ने यूट्यूब, गूगल इंडिया और फेसबुक इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स को कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने या ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। शिकायतकर्ताओं ने पोस्ट करने वाले लोगों की पहचान के लिए अकाउंट की जानकारी, IP लॉग और अन्य रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग भी की है।

इसके अलावा फिल्म को ऑनलाइन लीक होने से बचाने के लिए अलग से एंटी-पाइरेसी आदेश भी जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।।