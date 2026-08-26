यश की 'टॉक्सिक' को मिला कोर्ट का सुरक्षा कवच, झूठी खबरों पर लगा बैन

गीता के निर्देशन में बनी 'टॉक्सिक' एक गैंगस्टर ड्रामा है। यह प्यार, धोखे, सत्ता की लड़ाई और मुक्ति की कहानी कहती है। फिल्म में राया और टिकट के बीच के पिता-पुत्र के रिश्ते को खास तौर पर दिखाया गया है।

इस फिल्म में यश मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। उनके साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी जैसे कई बड़े कलाकार भी हैं।

यह फिल्म अंग्रेजी और कन्नड़ भाषाओं में शूट हुई है। हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में इसे डब किया गया है, ताकि पूरे भारत के दर्शक इससे जुड़ सकें।