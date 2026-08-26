यश की 'टॉक्सिक' को मिला कोर्ट का सुरक्षा कवच, झूठी खबरों पर लगा बैन
26 अगस्त को दुनिया भर में रिलीज हुई अभिनेता यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' को लेकर बेंगलुरु की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने फिल्म के बारे में किसी भी तरह की झूठी या भ्रामक खबरें फैलाने पर रोक लगा दी है।
दरअसल, फिल्म बनाने वाली कंपनी KVN प्रोडक्शंस ने अदालत से अपील की थी कि अफवाहों से उनकी फिल्म की छवि खराब न हो।
गीता मोहनदास निर्देशित 'टॉक्सिक' है एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म
गीता के निर्देशन में बनी 'टॉक्सिक' एक गैंगस्टर ड्रामा है। यह प्यार, धोखे, सत्ता की लड़ाई और मुक्ति की कहानी कहती है। फिल्म में राया और टिकट के बीच के पिता-पुत्र के रिश्ते को खास तौर पर दिखाया गया है।
इस फिल्म में यश मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। उनके साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी जैसे कई बड़े कलाकार भी हैं।
यह फिल्म अंग्रेजी और कन्नड़ भाषाओं में शूट हुई है। हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में इसे डब किया गया है, ताकि पूरे भारत के दर्शक इससे जुड़ सकें।