बंगाली अभिनेत्री श्राबोनी बानिक का निधन, लंबे समय से थीं कैंसर से पीड़ित

बंगाली अभिनेत्री श्राबोनी बानिक का निधन, लंबे समय से थीं कैंसर से पीड़ित
क्या है खबर?
बंगाली सिनेमा जगत से बुरी खबर आ रही है। जानी-मानी अभिनेत्री श्राबोनी बानिक का 41 साल में निधन हो गया है। बताया जाता है कि अभिनेत्री लंबे समय से फेफड़ाें के कैंसर और मेटास्टेसिस जैसी घातक बीमारी से लड़ रही थीं। पिछले दिनों अचानक से उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई जिसके लिए उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, 29 दिसंबर को श्राबोनी कैंसर की जंग हार गईं और इस दुनिया को अलविदा कह गईं।
सहायता
अभिनेत्री के बेटे ने मांगी थी आर्थिक सहायता
अभिनेत्री श्राबोनी के निधन से सोशल मीडिया पर शोक ही लहर दौड़ गई है। कुछ महीने पहले ही उनके बेटे अच्युत आदर्श ने भावुक पोस्ट साझा किया था, और अपनी मां के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मदद मांगी थी। उन्होंने पोस्ट में बताया था कि कैसे यह बीमारी सबकुछ छीन लेती है और वास्तविकता को सामने लाकर रखती है। अच्युत ने पोस्ट में यह भी बताया था कि उनकी मां का पहला कीमोथेरेपी सत्र पूरा हो गया है।
श्रद्धांजलि
निर्देशक बाबू बनिक ने दी श्रद्धांजलि
फिल्म निर्देशक बाबू बनिक ने अभिनेत्री के निधन पर शोक जताते हुए श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने बताया कि श्राबोनी और वह लंबे समय से दोस्त थे। अपनी बीमारी के चलते अभिनेत्री काफी कष्ट झेल रही थीं। इस वजह से उन्हें काम से भी दूरी बनानी पड़ गई थी। निर्देशक ने बताया कि अभिनेत्री का अंतिम संस्कार 29 दिसंबर को निमतला श्मशान घाट पर होगा। श्राबोनी 'जहांआरा', 'लालकुथी', 'रंगा बौ', 'गोधुली अलाप' और 'सोहाग चंद' जैसे शो का हिस्सा रही हैं।