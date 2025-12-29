बंगाली अभिनेत्री श्राबोनी बानिक का निधन, लंबे समय से थीं कैंसर से पीड़ित

बंगाली अभिनेत्री श्राबोनी बानिक का निधन

लेखन ज्योति सिंह 03:02 pm Dec 29, 202503:02 pm

क्या है खबर?

बंगाली सिनेमा जगत से बुरी खबर आ रही है। जानी-मानी अभिनेत्री श्राबोनी बानिक का 41 साल में निधन हो गया है। बताया जाता है कि अभिनेत्री लंबे समय से फेफड़ाें के कैंसर और मेटास्टेसिस जैसी घातक बीमारी से लड़ रही थीं। पिछले दिनों अचानक से उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई जिसके लिए उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, 29 दिसंबर को श्राबोनी कैंसर की जंग हार गईं और इस दुनिया को अलविदा कह गईं।