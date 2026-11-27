बंगाली अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती ने रचाई शादी

दुल्हन बनीं बंगाली अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती, सिद्धार्थ दत्ता संग कोलकाता में की शादी

लेखन ज्योति सिंह 10:13 am Nov 27, 202610:13 am

क्या है खबर?

बंगाली सिनेमा की अभिनेत्री और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। दुनिया की नजरों से छिपकर एक निजी समारोह में, उन्होंने मर्चेंट नेवी ऑफिसर सिद्धार्थ दत्ता से कोर्ट मैरिज की। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल की झलक उन्होंने 26 नवंबर को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दिखाई है। उनकी तस्वीरों ने आते ही लोगों का ध्यान खींच लिया। कोलकाता में हुए इस समारोह में सिर्फ उनका परिवार और करीबी लोग शामिल थे।