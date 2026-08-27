नेपाल की बाढ़ में फंसे बंगाली अभिनेता खराज मुखर्जी, जानिए अब कैसे हैं हाल?

यह बाढ़ ग्लेशियर से आए बर्फ और चट्टानों के मलबे की वजह से आई है। इससे सड़कें, पुल और गांव बुरी तरह प्रभावित हुए, खासकर लेंधे खोला नदी के आसपास के इलाकों में।

इस घटना में कम से कम 95 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। इसमें 384 टूरिस्ट भी शामिल हैं, जिनमें कई भारतीय और अमेरिकी भी हैं, जिनका अभी तक कोई अता-पता नहीं है।