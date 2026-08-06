सलमान खान की 'बीइंग ह्यूमन' और 'ग्लोबल सिख्स' ने दिखाया दम, असम में 500 परिवारों को दिया नया आशियाना
अभिनेता सलमान खान की 'बीइंग ह्यूमन' फाउंडेशन ने NGO 'ग्लोबल सिख्स' के साथ मिलकर असम में हाल ही में आई बाढ़ से बेघर हुए परिवारों के लिए 500 घर बनाने का बीड़ा उठाया है।
यह मदद एक बड़े राहत अभियान का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत पहले खाना बांटने से हुई थी।
दरअसल, सलमान ने जब रणदीप हुड्डा के वे वीडियो देखे, जिनमें वे खुद जमीन पर जाकर लोगों की मदद कर रहे थे, तो इस काम को और तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया।
नेपाली खुटी को मिले 220 घर
बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित गावों में से एक नेपाली खुटी में, अब तक 220 बांस और टिन के घर बनकर तैयार हो गए हैं। हर घर बनाने में लगभग 35 से 40 हजार रुपये का खर्च आ रहा है।
इन घरों को खास तौर पर इस तरह से डिजाइन किया गया है, ताकि ये भविष्य में आने वाली बाढ़ का सामना कर सकें।
ग्लोबल सिख्स की टीमें हर दिन करीब 10 घर तैयार कर रही हैं और उन्हें उन परिवारों को सौंप रही हैं जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है।