सलमान खान की 'बीइंग ह्यूमन' और 'ग्लोबल सिख्स' ने दिखाया दम, असम में 500 परिवारों को दिया नया आशियाना

बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित गावों में से एक नेपाली खुटी में, अब तक 220 बांस और टिन के घर बनकर तैयार हो गए हैं। हर घर बनाने में लगभग 35 से 40 हजार रुपये का खर्च आ रहा है।

इन घरों को खास तौर पर इस तरह से डिजाइन किया गया है, ताकि ये भविष्य में आने वाली बाढ़ का सामना कर सकें।

ग्लोबल सिख्स की टीमें हर दिन करीब 10 घर तैयार कर रही हैं और उन्हें उन परिवारों को सौंप रही हैं जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है।