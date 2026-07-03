'अल्फा' की स्क्रीनिंग में रोल्स-रॉयस में पहुंचे शाहरुख खान, जानिए आलिया भट्ट को लेकर क्या बोले

शाहरुख ने की सोशल मीडिया पर आलिया की तारीफ

फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होने के बाद, शाहरुख ने सोशल मीडिया पर आलिया की खूब तारीफ की।

शाहरुख ने लिखा कि उन्होंने आलिया को 'दिल तोड़ने' से लेकर 'हड्डियां तोड़ने' तक बढ़ते देखा है और उनका हुनर लगातार बढ़ता जा रहा है।

'अल्फा' में बॉबी देओल खलनायक के किरदार में नजर आएंगे, वहीं फिल्म में ऋतिक रोशन का कैमियो भी देखने को मिलेगा।