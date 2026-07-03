'अल्फा' की स्क्रीनिंग में रोल्स-रॉयस में पहुंचे शाहरुख खान, जानिए आलिया भट्ट को लेकर क्या बोले
शाहरुख खान, आलिया भट्ट की नई फिल्म 'अल्फा' की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे। यह फिल्म YRF के स्पाई यूनिवर्स में आलिया की पहली शुरुआत है। यह फिल्म 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में आने वाली है।
शाहरुख अपनी रोल्स-रॉयस में आए और उनके साथ अनिल कपूर भी कार्यक्रम में नजर आए, जिनका फिल्म में एक खास किरदार है।
शाहरुख ने की सोशल मीडिया पर आलिया की तारीफ
फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होने के बाद, शाहरुख ने सोशल मीडिया पर आलिया की खूब तारीफ की।
शाहरुख ने लिखा कि उन्होंने आलिया को 'दिल तोड़ने' से लेकर 'हड्डियां तोड़ने' तक बढ़ते देखा है और उनका हुनर लगातार बढ़ता जा रहा है।
'अल्फा' में बॉबी देओल खलनायक के किरदार में नजर आएंगे, वहीं फिल्म में ऋतिक रोशन का कैमियो भी देखने को मिलेगा।
YRF के स्पाई यूनिवर्स में 'अल्फा' का हुआ प्रवेश
'अल्फा' अब 'पठान' और 'टाइगर' जैसी सुपरहिट फिल्मों के साथ YRF के बढ़ते स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा बन गई है।
फिल्म को लेकर चर्चा है कि यह आगे चलकर क्रॉसओवर फिल्मों की नींव रखेगी, जिससे दर्शकों को एक्शन से भरपूर और भी कई नई कहानियां देखने को मिलेंगी।