कंगना रनौत ने हाल ही में श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म 'ईथा' की सोशल मीडिया पर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये फिल्म अच्छी लग रही है। उनकी तारीफ के बाद फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है। ये फिल्म 4 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 'ईथा' मशहूर नृत्यांगना विठाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी पर आधारित बायोपिक है। बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' से होगी।