सलमान खाान की 'मातृभूमि' से टक्कर के बीच कंगना रनौत ने की श्रद्धा की फिल्म 'ईथा' की तारीफ
कंगना रनौत ने हाल ही में श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म 'ईथा' की सोशल मीडिया पर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये फिल्म अच्छी लग रही है। उनकी तारीफ के बाद फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है। ये फिल्म 4 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 'ईथा' मशहूर नृत्यांगना विठाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी पर आधारित बायोपिक है। बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' से होगी।
'ईथा' में मराठी तमाशा कलाकार बनीं श्रद्धा
लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी 'ईथा' को दिनेश विजान ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में श्रद्धा कपूर मशहूर नृत्यांगना विठाबाई नारायणगांवकर का किरदार निभा रही हैं। रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अय्यूब भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। ट्रेलर में श्रद्धा नौवारी साड़ी पहने मराठी तमाशा कलाकार के रूप में दिखाई दे रही हैं। उनके इस अंदाज और अभिनय को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है।