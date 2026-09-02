ली क्रोनिन की 'द ममी' OTT रिलीज को तैयार

OTT पर आने वाला है 'द ममी' का खौफ, इससे पहले निपटा डालें ये पुरानी फिल्में

लेखन ज्योति सिंह 07:35 pm Sep 02, 202607:35 pm

क्या है खबर?

हॉरर और थ्रिलर फिल्मों के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस साल की सबसे डरावनी फिल्मों में शामिल 'द ममी' अपने डिजिटल प्रीमियर के लिए तैयार है, जिसका निर्देशन ली क्रोनिन ने किया है। अप्रैल, 2026 में सिनेमाघरों में तहलका मचाने के बाद, यह फिल्म 17 सितंबर को जियोहॉटस्टार पर दर्शकों के लिए अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में मौजूद होगी। इसके आने से पहले 'ममी' फ्रेंचाइजी के पुराने और क्लासिक सफर का मजा OTT पर ले सकते हैं।