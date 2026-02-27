अनिल कपूर की यादगार फिल्में-सीरीज, 'सूबेदार' से पहले OTT पर देखना न भूलें

बॉलीवुड के हैंडसम सितारों में शुमार अनिल कपूर आगामी फिल्म 'सूबेदार' से चर्चा में हैं। अमेजन प्राइम वीडियो पर उनकी यह फिल्म 5 मार्च, 2026 को रिलीज होने वाली है जिसके लिए लोग बेताब हैं। अभिनेता जब-जब पर्दे पर आते हैं, न सिर्फ अपने लुक से, बल्कि उम्दा अभिनय से किरदार में जान डाल देते हैं। पिछले कुछ साल में, उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में और सीरीज की हैं, जिन्हें OTT पर देखने का मौका बिल्कुल न खोएं।

#1 'एनिमल' रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' जितनी उनकी है, उससे कम अनिल की भी नहीं है। पिता 'बलबीर सिंह' के जटिल किरदार में उन्होंने अपनी जो दमदार मौजूदगी दर्ज करावाई है, लोग उसकी आज भी तारीफ करते नहीं थकते। इस फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्‌डी वांगा ने किया है और यह नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। फिल्म की कहानी पिता और बेटे के प्यार, टकरार, संघर्ष और भावनात्मक रिश्ते पर आधारित है जो आखिरी तक स्क्रीन से बांधकर रखती है।

#2 & #3 'थार' और '24' साल 2022 में फिल्म 'थार' आई थी, जिसमें अनिल को पहली बार अपने बेटे, हर्षवर्धन कपूर के साथ स्क्रीन साझा करते देखा गया था। नेटफ्लिक्स पर मौजूद यह एक एक्शन-थ्रिलर कहानी है जो राजस्थान के रेगिस्तानी दृश्यों के लिए जानी जाती है। एंटी-टेररिस्ट यूनिट (ATU) के प्रमुख जय सिंह राठौड़ की भूमिका में, अनिल ने दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी थी। उनकी यह एक्शन-थ्रिलर वेब सीरीज '24' इसी नाम के अमेरिकी शो का आधिकारिक रूपांतरण है।

