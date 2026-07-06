दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज' ZEE5 से हुई गायब, प्लेटफॉर्म ने बताई वजह; क्या है वापसी का प्लान? मनोरंजन Jul 06, 2026

दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म 'सतलुज' ZEE5 इंडिया से हटा दी गई है। यह फिल्म तब हटाई गई, जब कुछ दिनों पहले खुद दिलजीत ने एक लाइवस्ट्रीम के दौरान इसके हटाए जाने का इशारा दिया था।

यह फिल्म कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने पंजाब में उग्रवाद के दौर में हुए गैर-कानूनी दाह-संस्कारों को उजागर करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी।

इस फिल्म को शुरुआत से ही कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जब फिल्म को लेकर अफवाहें जोर पकड़ने लगीं, तब दिलजीत ने खुद सामने आकर अपने प्रशंसकों को समझाया और कहा, 'अब कोई चिंता नहीं है, सबने इसे डाउनलोड कर लिया है।'