'मैं वापस आऊंगा' की रिलीज से पहले निर्देशक इम्तियाज अली की इन फिल्मों का उठाएं लुत्फ

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'रॉकस्टार' और 'तमाशा'

रणबीर कपूर की फिल्म 'रॉकस्टार' जुनून, अधूरे प्यार और उससे उपजे संगीत के दर्द को बखूबी से पेश करती है। एआर रहमान का आइकॉनिक संगीत फिल्म में जान फूंकने का काम करता है। फिल्म में नरगिस फाखरी भी हैं। यह अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है। साल 2015 में आई 'तमाशा' आज की पीढ़ी के लिए एक 'मस्ट-वॉच' फिल्म है, जिसमें रणबीर के साथ दीपिका पादुकोण हैं। ZEE5 पर मौजूद यह फिल्म खुद को दोबारा खोजने की यात्रा दिखाती है।