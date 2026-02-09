'ओ रोमियो' से पहले शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की इन फिल्मों का उठाएं लुत्फ

#1 'कमीने' साल 2009 में, शाहिद और विशाल के सहयोग वाली पहली फिल्म 'कमीने' रिलीज हुई थी। मुंबई के अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म में अभिनेता ने जुड़वां भाइयों चार्ली और गुड्डू की दोहरी भूमिका निभाई थी, जिन्हें बोलने में दिक्कत का सामना करना पड़ता था। फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर प्रियंका चोपड़ा नजर आई थीं। अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद इस फिल्म में अपराध, अराजकता और डार्क ह्यूमर का शानदार मिश्रण परोसा गया है।

#2 'हैदर' ZEE5 पर मौजूद यह फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई थी। इसकी कहानी 1995 के कश्मीर में घटित एक राजनीतिक अपराध थ्रिलर पर आधारित है, जो विलियम शेक्सपियर के 'हैमलेट' का आधुनिक रूपांतरण है। फिल्म में शाहिद के अलावा श्रद्धा कपूर, तब्बू और केके मेनन भी अहम किरदार में दिखाई दिए थे। 'हैदर' को 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा फिल्म का गाना 'बिस्मिल' और शाहिद के डायलॉग काफी लोकप्रिय हुए थे।

