'ओ रोमियो' से पहले शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की इन फिल्मों का उठाएं लुत्फ
क्या है खबर?
शाहिद कपूर और फिल्म निर्माता विशाल भारद्वाज की जोड़ी चौथी बार तहलका मचाने के लिए तैयार है। वैलेंटाइन से एक दिन पहले, 13 फरवरी को उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'ओ रोमियो' सिनेमाघरों का रुख कर रही है। फिल्म से शाहिद का दमदार लुक और ट्रेलर देखने के बाद से लोगों की उम्मीदें आसमान छू रही हैं। खैर 'ओ रोमियो' से पहले, यहां शाहिद और विशाल की पिछली फिल्मों के बारे में बताया गया है, जिन्हें देखा जा सकता है।
#1
'कमीने'
साल 2009 में, शाहिद और विशाल के सहयोग वाली पहली फिल्म 'कमीने' रिलीज हुई थी। मुंबई के अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म में अभिनेता ने जुड़वां भाइयों चार्ली और गुड्डू की दोहरी भूमिका निभाई थी, जिन्हें बोलने में दिक्कत का सामना करना पड़ता था। फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर प्रियंका चोपड़ा नजर आई थीं। अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद इस फिल्म में अपराध, अराजकता और डार्क ह्यूमर का शानदार मिश्रण परोसा गया है।
#2
'हैदर'
ZEE5 पर मौजूद यह फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई थी। इसकी कहानी 1995 के कश्मीर में घटित एक राजनीतिक अपराध थ्रिलर पर आधारित है, जो विलियम शेक्सपियर के 'हैमलेट' का आधुनिक रूपांतरण है। फिल्म में शाहिद के अलावा श्रद्धा कपूर, तब्बू और केके मेनन भी अहम किरदार में दिखाई दिए थे। 'हैदर' को 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा फिल्म का गाना 'बिस्मिल' और शाहिद के डायलॉग काफी लोकप्रिय हुए थे।
#3
'रंगून'
शाहिद और विशाल की तीसरी फिल्म 'रंगून' 2017 में रिलीज हुई थी। एक ऐतिहासिक रोमांटिक-युद्ध ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी दूसरे विश्व युद्ध (1943-44) के दौरान भारत-बर्मा सीमा की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म में कंगना रनौत और सैफ अली खान भी मुख्य किरदार में नजर आए थे। हालांकि, लोगों द्वारा फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया हासिल हुई थी और यह दर्शकों के दिलों तक पहुंचने में नाकामयाब साबित हुई। यह नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।