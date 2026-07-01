स्पाई यूनिवर्स के सबसे खूंखार विलेन

'अल्फा' में बॉबी देओल का आतंक, जानिए स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों में कौन-कौन बना विलेन

लेखन ज्योति सिंह 07:30 pm Jul 01, 202607:30 pm

क्या है खबर?

यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की 7वीं कड़ी 'अल्फा' 3 जुलाई को सिनेमाघरों में आ रही है। महिला प्रधान इस फिल्म में आलिया भट्‌ट और शरवरी वाघ मुख्य किरदारों में हैं, जबकि विलेन के रूप में बॉबी देओल उनकी मुश्किलें बढ़ाते दिखेंगे। यह पहली दफा नहीं है, जब YRF अपनी जासूसी फिल्म में एक बड़े खलनायक को पेश कर रहा है। पहले भी कई फिल्में आई हैं, जिनमें बड़े-बड़े सितारे विलेन बनकर तबाही मचा चुके हैं। यहां डालिए एक नजर।