अरिजीत सिंह से पहले इन सितारों ने संन्यास लेकर फैंस को चौंकाया, एक तो बनीं साध्वी
क्या है खबर?
अरिजीत सिंह ने गायिकी से संन्यास लेकर फैंस काे तगड़ा झटका दिया है। उनके इस फैसले की कई वजहें मानी जा रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि वह निर्देशन की दुनिया में कदम रख रहे हैं। इसके अलावा, उनके राजनीति में उतरने की खबरें भी ध्यान खींच रही हैं। खैर, अरिजीत ने सिर्फ गायिकी से संन्यास लिया है, लेकिन कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने समय से पहले अपने फिल्मी करियर से संन्यास ले डाला। यहां देखिए पूरी सूची।
#1 & #2
'असिन थोट्टुमकाल' और 'ट्विंकल खन्ना'
'गजनी' और 'रेड्डी' जैसी फिल्मों से लोकप्रियता हासिल करने वालीं अभिनेत्री असिन थोट्टुमकाल ने कम उम्र में अभिनय की दुनिया को अलविदा कह दिया था। साल 2016 में उन्होंने यह फैसला तब लिया, जब उन्होंने व्यवसायी राहुल शर्मा से शादी की थी। अक्षय खन्ना की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने 1995 में फिल्म 'बरसात' से डेब्यू किया था। उन्होंने अपने करियर में अधिकतर फ्लॉप फिल्में दी थीं। यही कारण था कि उन्होंने जल्द ही अभिनय से संन्यास ले लिया।
#3 & #4
'जायरा वसीम' और 'रिमी सेन'
'दंगल' से डेब्यू करने वालीं जायरा वसीम ने महज 18 साल की उम्र में सिनेमा से संन्यास ले लिया था। उन्हें 'सीक्रेट सुपरस्टार' और 'स्काई इज पिंक' जैसी फिल्मों में देखा गया, लेकिन बाद में जायरा ने अपने धर्म के चलते शोबिज से दूरी बना ली। 2000 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रिमी सेन भी अभिनय से संन्यास ले चुकी हैं। उन्होंने अपने करियर में बेहतरीन फिल्में कीं लेकिन अब वह दुबई में रहकर रियल एस्टेट एजेंट बन चुकी हैं।
#5 & #6
'ममता कुलकर्णी' और 'विनोद खन्ना'
90 के दशक की मशहूर अदाकारा ममता कुलकर्णी कई हिट फिल्में देकर अचानक बॉलीवुड से गायब हो गई थीं। कई साल बाद वह साध्वी बनने को लेकर चर्चा में आईं। 2025 के महाकुंभ में उन्होंने पूरी तरह से साध्वी के जीवन को अपना लिया था। दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना भी इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने 1982 में करियर के पीक पर बॉलीवुड से संन्यास लेकर फैंस को चौंका दिया था। वह आध्यात्मिक गुरु ओशो के अनुयायी बन गए थे।