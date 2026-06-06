अमेजन प्राइम वीडियो पर चमकी सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका की 'सिस्टम', बनी दुनिया की नंबर 1 गैर-अंग्रेजी फिल्म

बावेजा स्टूडियो ने दी लगातार तीसरी हिट

ZEE5 पर 'मिसेज' और नेटफ्लिक्स पर 'हक' के बाद 'सिस्टम' की इस शानदार सफलता के साथ ही बावेजा स्टूडियो ने लगातार 3 हिट फिल्में देने की हैट्रिक बना ली है। इन सभी फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत इनकी अनोखी कहानियां हैं, जो अलग-अलग बैकग्राउंड के दर्शकों को खुद से जोड़ती हैं। इस बड़ी कामयाबी पर लेखक-निर्माता हरमन बावेजा ने कहा कि यै सफलता बेहतरीन कहानी कहने की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने इसका पूरा श्रेय प्राइम वीडियो और अपनी टीम को देते हुए कहा कि उनकी वजह से ही भारतीय कहानियां आज दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंच पा रही हैं।