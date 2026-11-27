बसीर ने कहा, "सोचिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 30 साल है और जिसने पूरी जिंदगी अपने धर्म का पालन किया है, वह अचानक सिर्फ इसलिए अपने ईश्वर की प्रार्थना करना छोड़ दे, क्योंकि उसे आपसे प्यार हो गया है और वह आपके ईश्वर में विश्वास करने लगे। क्या आप वाकई किसी से ऐसी उम्मीद कर सकते हैं?"

बसीर ने इस बारे में भी बात की कि समय के साथ शादी को लेकर उनके विचार कैसे बदल गए हैं।