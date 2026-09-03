मुस्लिम शख्स ने नंगे पैर देखी फिल्म 'हनुमान अंश', फिर फफक-फफक कर रोने लगा

सोशल मीडिया पर लोग इसे 'बिना राजनीति वाला भारत' कहकर बुला रहे हैं। उन्होंने इस बात की खूब सराहना की कि कैसे इस एक पल ने ध्रुवीकरण की राजनीति को पीछे छोड़ दिया।

यह फिल्म, जो कि कम बजट में बनी है, अब बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट बन चुकी है। रिलीज के 25वें दिन तक इसने भारत में कुल 53.43 करोड़ की कमाई कर ली है।

मिराज सिनेमा ने अब अपने सभी सिनेमाघरों में उस शख्स के लिए 9वीं सीट आरक्षित कर दी है।