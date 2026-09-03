मुस्लिम शख्स ने नंगे पैर देखी फिल्म 'हनुमान अंश', फिर फफक-फफक कर रोने लगा
मनोरंजन
सिनेमाघरों में एक मुस्लिम शख्स को 'हनुमान अंश' फिल्म नंगे पांव देखते हुए देखा गया। इसका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है।
कई लोग उनके इस हावभाव को एकता की निशानी बताकर तारीफ कर रहे हैं। पारंपरिक पोशाक पहने, नीम करोली बाबा पर बनी इस फिल्म में वह पूरी तरह डूबे हुए दिख रहे थे। उनके इस साधारण से काम ने अलग-अलग समुदायों के बीच भाईचारे की बहस छेड़ दी है।
'हनुमान अंश' ने कमाए इतने करोड़
सोशल मीडिया पर लोग इसे 'बिना राजनीति वाला भारत' कहकर बुला रहे हैं। उन्होंने इस बात की खूब सराहना की कि कैसे इस एक पल ने ध्रुवीकरण की राजनीति को पीछे छोड़ दिया।
यह फिल्म, जो कि कम बजट में बनी है, अब बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट बन चुकी है। रिलीज के 25वें दिन तक इसने भारत में कुल 53.43 करोड़ की कमाई कर ली है।
मिराज सिनेमा ने अब अपने सभी सिनेमाघरों में उस शख्स के लिए 9वीं सीट आरक्षित कर दी है।