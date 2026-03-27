बप्पी लहरी के बंगले के अनसुने राज, मौत से 12 घंटे पहले कहां थे किशोर कुमार? 

बॉलीवुड के 'डिस्को किंग' बप्पी लहरी अपने संगीत और गोल्ड लुक के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अटूट आस्था और अनोखी जीवनशौली के लिए भी मशहूर थे। हाल ही में उनके पोते रेगो बी ने उनके 40 साल पुराने आलीशान घर 'लहरी हाउस' की एक झलक दिखाई, जहां दुनियाभर से लाई गईं 1, 000 गणेश मूर्तियां और उनकी 'सोने की कुर्सी' मौजूद है, लेकिन सबसे भावुक कर देने वाली चीज़ है दीवार पर टंगी किशोर कुमार की एक आखिरी तस्वीर।

घर अवॉर्ड्स से भरा हॉल, ऐसा है बप्पी का बंगला पिंकविला से खास बातचीत में बप्पी दा के पोते रेगो बी ने इस 40 साल पुराने घर के कई राज खोले। उन्होंने बताया कि दादाजी ने यह घर 1983 में खरीदा था। जैसे ही आप घर के अंदर कदम रखते हैं, इसकी भव्यता आपको हैरान कर देती है। घर के बड़े हॉल का एक हिस्सा पूरी तरह से बप्पी दा को मिले अनगिनत पुरस्कारों और सम्मानों से भरा हुआ है, जो उनके सुनहरे संगीत सफर की गवाही देते हैं।"

आस्था बप्पी दा का 'गणपति धाम': घर में विराजते हैं 1000 गणेश बप्पी दा के घर में प्रवेश करते ही सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है, वो है भगवान गणेश के प्रति उनकी अटूट आस्था। उनके घर में भगवान गणेश की 1,000 से भी ज्यादा मूर्तियां मौजूद हैं। बप्पी दा का मानना था कि उनके जीवन में जो भी सफलता और खुशहाली आई, वह सब गणपति बप्पा के आशीर्वाद का ही फल है। यही वजह है कि उन्होंने दशकों तक दुनिया के अलग-अलग कोनों से गणेश जी की मूर्तियां इकट्ठा कीं।

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प्यार सिर्फ गहनों तक नहीं था प्यार बप्पी का नाम सुनते ही उनकी चमकती गोल्ड चेन और गहने याद आते हैं, लेकिन उनका 'गोल्ड लव' सिर्फ पहनावे तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनके घर की सजावट में भी साफ झलकता था। उनके लिविंग रूम की सबसे खास चीज उनकी 'सोने की कुर्सी' थी, जो उनके राजसी अंदाज का प्रतीक मानी जाती थी। बप्पी इस कुर्सी को अपने लिए बहुत लकी मानते थे और अक्सर खास व महत्वपूर्ण मुलाकातों के लिए इसी पर बैठना पसंद करते थे।

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