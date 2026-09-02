कब और किस OTT पर देख पाएंगे 'बांद्रा'?
साल 2023 में आई फिल्म 'बांद्रा', जिसमें दिलीप और तमन्ना भाटिया ने मुख्य भूमिका निभाई है, अब ZEE5 पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है। अपनी सिनेमाघरों में रिलीज के 3 साल से भी ज्यादा समय बाद, यह फिल्म संभवतः सितंबर 2026 में दर्शकों के लिए उपलब्ध होगी।
अरुण गोपी ने इसका निर्देशन किया है और उदयकृष्णा ने इसकी पटकथा लिखी है। 'बांद्रा' रोमांस, ड्रामा और क्राइम को एक साथ पेश करती है, जो बॉलीवुड के अनसुलझे रहस्यों को एक नए नजरिए से दिखाती है।
क्या है फिल्म की कहानी?
फिल्म 'बांद्रा' की कहानी साक्षी नाम की एक महत्वाकांक्षी निर्माता के इर्द-गिर्द घूमती है। साक्षी 1990 के दशक की लोकप्रिय अभिनेत्री तारा जानकी (जिसे तमन्ना भाटिया ने निभाया है) की रहस्यमय मौत की जांच कर रही है।
फिल्म तारा की उलझी हुई जिंदगी की पड़ताल करती है। इसमें उसे नियंत्रित करने वाली उसकी सौतेली मां और एक ताकतवर डॉन (डिनो मोरिया) से उसके गहरे संबंध उजागर होते हैं, जो तारा की फिल्में भी निर्मित करता था।
साक्षी जैसे-जैसे इस मामले की गहराई में उतरती है, उसे पता चलता है कि बॉलीवुड और संगठित अपराध तारा की दुखद किस्मत से कैसे जुड़े थे।