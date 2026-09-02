कब और किस OTT पर देख पाएंगे 'बांद्रा'?

फिल्म 'बांद्रा' की कहानी साक्षी नाम की एक महत्वाकांक्षी निर्माता के इर्द-गिर्द घूमती है। साक्षी 1990 के दशक की लोकप्रिय अभिनेत्री तारा जानकी (जिसे तमन्ना भाटिया ने निभाया है) की रहस्यमय मौत की जांच कर रही है।

फिल्म तारा की उलझी हुई जिंदगी की पड़ताल करती है। इसमें उसे नियंत्रित करने वाली उसकी सौतेली मां और एक ताकतवर डॉन (डिनो मोरिया) से उसके गहरे संबंध उजागर होते हैं, जो तारा की फिल्में भी निर्मित करता था।

साक्षी जैसे-जैसे इस मामले की गहराई में उतरती है, उसे पता चलता है कि बॉलीवुड और संगठित अपराध तारा की दुखद किस्मत से कैसे जुड़े थे।