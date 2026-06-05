फिल्म 'बंदर' पर जनता ने दी अपनी प्रतिक्रियाएं

'बंदर' रिव्यू: बॉबी देओल की फिल्म में दम या निकली फुस्की बम? देखें जनता की राय

लेखन ज्योति सिंह 02:01 pm Jun 05, 202602:01 pm

क्या है खबर?

बॉबी देओल अभिनीत और अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित फिल्म 'बंदर' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। लंबे समय से लोगों को फिल्म का बेसब्री से इंतजार था, और अब जब काफी शोर-शराबा के बीच यह रिलीज हुई है, तो इसे देखने के लिए जनता की भीड़ सिनेमाघरों में उमड़ पड़ी। फिल्म का पहला शो देखने के बाद दर्शकों ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय व्यक्त करना भी शुरू कर दिया है। आइए जानें कि लोगों को 'बंदर' कैसी लगी।