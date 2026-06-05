ईशा देओल ने 'बंदर' का किया रिव्यू

ईशा देओल ने बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' का किया रिव्यू, फैंस से की ये गुजारिश

लेखन ज्योति सिंह 11:53 am Jun 05, 202611:53 am

क्या है खबर?

बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' 5 जून को सिनेमाघरों में आ गई है। इससे पहले, 4 जून को हुई फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग में अभिनेता की बहन और अभिनेत्री ईशा देओल शामिल हुईं। अभिनेत्री ने इस खास पल की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें उनके साथ बॉबी और उनकी पत्नी तान्या देओल भी नजर आ रही हैं। तस्वीर के साथ ईशा ने 'बंदर' का रिव्यू किया और फैंस से फिल्म बड़े पर्दे पर देखने का आग्रह किया है।