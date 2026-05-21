'बंदर' का ट्रेलर रिलीज, शाेहरत और अकेलेपन के जाल में फंसे बॉबी देओल

' एनिमल ' की अपार सफलता के बाद बॉबी देओल एक बार फिर पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। उनकी आगामी फिल्म 'बंदर' दमदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में बॉबी एक ऐसे सुपरस्टार के किरदार में हैं, जो शोहरत के चरम पर होने के बावजूद अकेलेपन, गहरे शक और मानसिक द्वंद्व से जूझ रहा है। सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर ट्रेलर में बॉबी देओल का लुक भी लोगों का ध्यान खींच रहा है।

ट्रेलर ट्रेलर में क्या है खास? 'बंदर' का 2 मिनट से ज्यादा लंबा ट्रेलर सस्पेंस, चौंकाने वाले ट्विस्ट्स और अनुराग कश्यप के गंभीर दृश्यों में छुपे अनोखा व्यंग्य से भरपूर है। बाॅबी एक ऐसे सुपरस्टार के रूप में दिख रहे हैं, जो शोहरत की बुलंदियों पर तो है, लेकिन पर्दे के पीछे अकेलेपन, गहरे शक और मानसिक तनाव के एक बेहद परेशान करने वाले जाल में फंसा हुआ है। पल-पल बदलते हालात और तनाव से भरे इस ट्रेलर में बॉबी बेहद दमदार नजर आ रहे हैं।

सच शोहरत की आड़ में छिपा अंधेरा फिल्म का ट्रेलर पूरी तरह से बॉबी के एक चौंकाने वाले किरदार के इर्द-गिर्द घूमता है। इसमें बॉबी एक ऐसे कलंकित और पुराने सुपरस्टार के रूप में नजर आ रहे हैं, जो जनता के सामने तो बेहद करिश्माई दिखता है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे अकेलेपन से जूझ रहा हैगमम। कहानी धीरे-धीरे उसकी चमक-धमक भरी दुनिया से एक अंधेरी हकीकत की तरफ मुड़ती है, जहां रहस्य गहराने के साथ ही यह सुपरस्टार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है।

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प्रतिक्रिया बॉबी ने जीते दिल ट्रेलर में खासकर बॉबी की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है। एक ने लिखा, 'बॉबी एक्टिंग नहीं कर रहे, बल्कि अपने किरदार को जी रहे हैं।' कुछ का कहना है कि अनुराग और बॉबी की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला देगी। इस फिल्म की कहानी को सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी की जोड़ी ने लिखा है। ये वही हिट जोड़ी है, जो इससे पहले 'पाताल लोक', 'कोहरा' और 'उड़ता पंजाब' जैसे ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट्स लिख चुकी है।

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