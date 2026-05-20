फिल्म 'बंदर' का ट्रेलर इस तारीख को होगा रिलीज

फिल्म 'बंदर' का ट्रेलर कब होगा जारी? निर्माताओं ने पोस्टर के साथ बताई तारीख

लेखन ज्योति सिंह 01:19 pm May 20, 202601:19 pm

क्या है खबर?

बॉबी देओल को पिछले काफी समय से फिल्मों में सेकंड लीड के तौर पर देखा जा रहा है। अब वह मुख्य अभिनेता बनकर अपनी क्राइम एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'बंदर' से पर्दे पर धमाल मचाने आ रहे हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान अनुराग कश्यप ने संभाली है। इसका टीजर कुछ दिन पहले ही जारी हुआ था। हालिया पोस्ट में निर्माताओं ने 'बंदर' के ट्रेलर रिलीज को लेकर तारीख का खुलासा कर दिया है। साथ में नया पोस्टर भी जारी किया है।