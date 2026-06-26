'बालवीर' के देव जोशी का खुलासा, शादी के बाद पत्नी आरती ने ऐसे बनाया उन्हें बेहतर इंसान
'बालवीर' के अभिनेता देव जोशी ने बताया कि पिछले साल आरती से शादी करना उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा रहा है, जिसने उनके जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दिया है।
उन्होंने साझा किया कि शादी ने उनके पारिवारिक मूल्यों को और गहरा किया है और उन्हें एक व्यक्ति के तौर पर और भी बेहतर बनाया है। देव कहते हैं, 'यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत आशीर्वाद रहा है।'
देव अपनी पत्नी आरती के सहयोग को देते हैं श्रेय
देव बताते हैं कि आरती हर अच्छे-बुरे समय में हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हैं। उनके साथ की वजह से देव अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार और जमीन से जुड़े इंसान बन गए हैं।
वह आरती को अपना सबसे बड़ा सहारा बताते हैं, जिनके सहयोग से वह एक बेहतर बेटा, पति और व्यक्ति बन सके हैं।
देव ने कही ये बड़ी बात
कम उम्र में मशहूर होने के बावजूद देव लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि सच्ची कामयाबी सिर्फ सुर्खियों में रहने से नहीं, बल्कि अपने काम के प्रभाव से मिलती है।
वे अपनी निजी जिंदगी और एक कलाकार के तौर पर आगे बढ़ने के लिए यात्रा करते हैं, किताबें पढ़ते हैं और परिवार के साथ समय बिताने को खास मानते हैं।