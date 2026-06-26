'बालवीर' के देव जोशी का खुलासा, शादी के बाद पत्नी आरती ने ऐसे बनाया उन्हें बेहतर इंसान मनोरंजन Jun 26, 2026

'बालवीर' के अभिनेता देव जोशी ने बताया कि पिछले साल आरती से शादी करना उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा रहा है, जिसने उनके जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दिया है।

उन्होंने साझा किया कि शादी ने उनके पारिवारिक मूल्यों को और गहरा किया है और उन्हें एक व्यक्ति के तौर पर और भी बेहतर बनाया है। देव कहते हैं, 'यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत आशीर्वाद रहा है।'