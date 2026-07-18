कान्स 2026 में सुर्खियां बटोरने वाली 'बालन: द बॉय' अब OTT पर, ZEE5 पर इस दिन होगी रिलीज

फिल्म की कहानी बालन और उसकी मां अम्मा के रिश्ते पर आधारित है। वे दोनों एक महिला सुधार गृह में रहते हैं और अपने अतीत से पीछा छुड़ाने के लिए लगातार अपनी पहचान बदलते रहते हैं। अचानक दोनों के अलग हो जाने पर बालन अपनी मां की तलाश में निकल पड़ता है और उसे कई मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। इस फिल्म में अदिशेशन के आर, मुहम्मद जीनन, जीन पॉल लाल, डॉली जून, गिरिष एडी, बीना एंटनी और सैंड्रा चंद्रन ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं।