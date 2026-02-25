'बालम सूबेदार' बनकर आए अनिल कपूर, फिल्म से जारी हुआ धमाकेदार गाना

लेखन ज्योति सिंह 12:34 pm Feb 25, 202612:34 pm

क्या है खबर?

अनिल कपूर अपनी आगामी फिल्म 'सूबेदार' को लेकर जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इसका टाइटल ट्रैक 'लल्ला' पहले ही लोगों की वाहवाही लूट चुका है। अब नए गाने ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। सुरेश त्रिवेनी के निर्देशन में बनी फिल्म का दूसरा 'बालम सूबेदार' 25 फरवरी को जारी हो चुका है। अनिल का रौबदार अंदाज दिलचस्प है, लेकिन गायक की आवाज व संगीत लोगों की पुरानी यादें ताजा कर रहा है।