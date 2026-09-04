बालाजी टेलीफिल्म्स और यूट्यूब ने प्रीमियम ओरिजिनल्स के लिए मिलाया हाथ, जानिए कौन सी सीरीज करेंगी धमाका

इस त्योहारी सीजन में यूट्यूब पर बालाजी टेलीफिल्म्स की 3 दमदार सीरीज आ रही हैं। इनमें 'हक' से सीजन 2, 'फिर प्यार की ये कहानी सुनो' और 'कहने को हमसफ़र है' सीजन 4 शामिल हैं, जो बेहतरीन 4K क्वालिटी में दर्शकों के लिए उपलब्ध होंगी।

दोनों कंपनियां कनेक्टेड टीवी के लिए लॉन्ग-फॉर्म कंटेंट पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, इसलिए और भी कई प्रोजेक्ट्स पहले से ही पाइपलाइन में मौजूद हैं।