बालाजी टेलीफिल्म्स और यूट्यूब ने प्रीमियम ओरिजिनल्स के लिए मिलाया हाथ, जानिए कौन सी सीरीज करेंगी धमाका
मनोरंजन
बालाजी टेलीफिल्म्स और यूट्यूब मिलकर 5 ओरिजिनल सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, जिनके कुल 200 एपिसोड होंगे। इन शोज की रचनात्मक जिम्मेदारी एकता कपूर के हाथों में है।
बालाजी टेलीफिल्म्स शोज पर अपना कंट्रोल रखती है और राइट्स भी उसी के पास रहते हैं, जबकि यूट्यूब इन शोज को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाता है और विज्ञापन और ब्रांड डील के जरिए इनसे कमाई का जिम्मा संभालता है।
ये हैं 3 बालाजी टेलीफिल्म्स सीरीज
इस त्योहारी सीजन में यूट्यूब पर बालाजी टेलीफिल्म्स की 3 दमदार सीरीज आ रही हैं। इनमें 'हक' से सीजन 2, 'फिर प्यार की ये कहानी सुनो' और 'कहने को हमसफ़र है' सीजन 4 शामिल हैं, जो बेहतरीन 4K क्वालिटी में दर्शकों के लिए उपलब्ध होंगी।
दोनों कंपनियां कनेक्टेड टीवी के लिए लॉन्ग-फॉर्म कंटेंट पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, इसलिए और भी कई प्रोजेक्ट्स पहले से ही पाइपलाइन में मौजूद हैं।