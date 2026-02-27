फिल्म 'बूंग' दोबारा हो रही रिलीज

BAFTA 2026 में इतिहास बनाने वाली फिल्म 'बूंग' दोबारा सिनेमाघरों में हो रही रिलीज

क्या है खबर?

BAFTA अवॉर्ड्स 2026 में मणिपुरी फिल्म 'बूंग' ने इतिहास रचकर भारत को गर्वित होने का शानदार मौका दिया था। इस खुशी से गदगद होकर निर्माता फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने फिल्म को दोबारा सिनेमाघरों में उतारने का फैसला किया है। इसकी घोषणा सोशल मीडिया पर आधिकारिक तौर पर कर दी गई है। बता दें, एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी फिल्म 'बूंग' BAFTA जीतने वाली पहली मणिपुरी फिल्म है, जिसे बेस्ट चिल्ड्रन्स एंड फैमिली फिल्म का खिताब दिया गया।