बादशाह ने 'चिम्ना' के साथ मराठी म्यूजिक में कदम रखा, गाने ने आते ही मचाया तहलका

बादशाह ने इस मौके पर कहा, 'भारत का क्षेत्रीय संगीत एक बड़ा खजाना है और मैं चाहता हूं कि इसके हर कोने का जश्न मनाया जाए। 'चिम्ना' महाराष्ट्र की समृद्ध कला और संस्कृति के लिए मेरा एक प्यार भरा पत्र है। इस प्रोजेक्ट के जिस बेहतरीन तरीके से पूरा होने पर मैं बेहद आभारी हूं और यह गाना मेरे उन सभी महाराष्ट्रीयन फैंस को समर्पित है, जो शुरुआत से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं।'

इस गाने का म्यूजिक वीडियो कोल्हापुर में शूट किया गया है, ताकि इसमें स्थानीयता का असली अंदाज आ सके।

'चिम्ना' अब सभी प्रमुख म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। अगर आपको क्षेत्रीय संगीत पसंद है या आप कुछ नया और ताजा सुनना चाहते हैं, तो इस गाने को एक बार जरूर सुनें।