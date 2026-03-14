बादशाह को बिश्नोई गैंग की धमकी- क्लब पर ट्रेलर दिखाया था, अगली गोली माथे में मारेंगे
क्या है खबर?
मशहूर रैपर बादशाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके हालिया गाने 'टटीरी' पर विवाद जारी है। अब खबर है कि कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बादशाह को जान से मारने की धमकी मिली है। जानकारी के मुताबिक, इस गैंग की नाराजगी का मुख्य कारण बादशाह का यही गाना बताया जा रहा है, जिसने अब एक गंभीर सुरक्षा संकट खड़ा कर दिया है। इस धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है।
धमकी
बादशाह को बिश्नोई गैंग से बड़ी चेतावनी
पानीपत में हुए एक फायरिंग मामले की जिम्मेदारी लेते हुए गैंग ने अलग से बादशाह के लिए जारी एक नोट में लिखा, 'सिंगर बादशाह, तूने हरियाणा की संस्कृति को खराब करने की कोशिश की है। 2024 में तेरे क्लब पर हमला करके तुझे सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, अगली बार सीधा तेरे माथे में गोली मारेंगे।' धमकी के पीछे 'टटीरी' गाने को लेकर चल रहा विवाद बताया जा रहा है। ये नोट लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से लिखा गया था।
शिकंजा
बादशाह कानूनी शिकंजे में, हरियाणा महिला आयोग ने दी सख्त चेतावनी
धमकी के साथ-साथ बादशाह कानूनी शिकंजे में भी फंसे हुए हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर बादशाह जांच में शामिल नहीं होते तो उनका पासपोर्ट जब्त कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। बादशाह का विरोध केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यूपी में बादशाह के सभी कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की है।