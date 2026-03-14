रैपर बादशाह बने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अगला निशाना

बादशाह को बिश्नोई गैंग की धमकी- क्लब पर ट्रेलर दिखाया था, अगली गोली माथे में मारेंगे

लेखन नेहा शर्मा 07:46 pm Mar 14, 202607:46 pm

क्या है खबर?

मशहूर रैपर बादशाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके हालिया गाने 'टटीरी' पर विवाद जारी है। अब खबर है कि कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बादशाह को जान से मारने की धमकी मिली है। जानकारी के मुताबिक, इस गैंग की नाराजगी का मुख्य कारण बादशाह का यही गाना बताया जा रहा है, जिसने अब एक गंभीर सुरक्षा संकट खड़ा कर दिया है। इस धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है।