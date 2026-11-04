'माहिया' में अवनीत कौर का रोमांटिक अंदाज, श्रेया घोषाल-बादशाह ने मिलकर मचाया धमाल

बादशाह और श्रेया घोषाल ने मिलकर एक नया रोमांटिक गाना 'माहिया' बनाया है, जिसमें अवनीत कौर भी नजर आएंगी। यह गाना बादशाह और श्रेया के बीच का खास प्रोजेक्ट है, जो संगीत की उनकी अलग-अलग दुनिया को एक साथ लेकर आता है।

बादशाह ने खुद बताया, "श्रेया जी को हर कोई रोमांस की क्वीन मानता है और इंडियन आइडल के सेट पर हमारी दोस्ती हमेशा से शानदार रही है, लेकिन इस गाने के लिए स्टूडियो में उसी जोश और तालमेल के साथ काम करना मेरे लिए बिलकुल नया अनुभव था।"