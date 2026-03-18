'मालामाल वीकली 2' में हुआ ये बड़ा बदलाव

'मालामाल वीकली 2' बनने से पहले बदल गया निर्देशक, जानिए अब कौन संभालेगा जिम्मेदारी

लेखन ज्योति सिंह 11:59 am Mar 18, 202611:59 am

क्या है खबर?

रितेश देशमुख, परेश रावल और राजपाल यादव जैसे सितारों से सजी कॉमेडी फिल्म 'मालामाल वीकली' अपने सीक्वल को लेकर लोगों का ध्यान खींच रही है। पिछले महीने खबर आई थी कि निर्माता इसकी दूसरी किस्त लेकर आएंगे जिसके चलते दोबारा यह तिकड़ी सिल्वर पर्दे पर धमा-चौकड़ी मचाती नजर आएगी। करीब 2 दशक पहले रिलीज हुई फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया था। ताजा जानकारी के मुताबिक, सीक्वल की जिम्मेदारी उठाने के लिए दूसरे निर्देशक ने प्रियदर्शन को रिप्लेस किया है।