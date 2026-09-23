फिल्म 'बेबी डू डाई डू' OTT पर आई

'बेबी डू डाई डू' ने OTT पर लगाई हाजिरी, जानिए कहां देखें हुमा कुरैशी की फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 10:19 am Sep 23, 202610:19 am

क्या है खबर?

हुमा कुरैशी और उनके भाई साकिब सलीम द्वारा निर्मित फिल्म 'बेबी डू डाई डू' का डिजिटल प्रीमियर हो गया है। इस एक्शन थ्रिलर के जरिए अभिनेत्री ने निर्माता के तौर पर अपना डेब्यू किया और इसका निर्माण सलीम ने अपने बैनर 'सलीम सिब्लिंग्स' के तले किया है। सिनेमाघरों में यह फिल्म 3 जुलाई, 2026 में रिलीज हुई थी। उस वक्त जो दर्शक इसका लुत्फ उठाने से चूक गए थे, वह OTT पर इसे घर बैठे देख सकते हैं।