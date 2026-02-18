बाबिल खान ने शुरू की अगली फिल्म की तैयारी, थाईलैंड में ले रहे खास प्रशिक्षण

बाबिल खान थाईलैंड में ले रहे मुआय थाई प्रशिक्षण

लेखन ज्योति सिंह 12:40 pm Feb 18, 202612:40 pm

क्या है खबर?

दिवंगत अभिनेता इरफान खान के बेटे बाबिल खान एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्हाेंने अपनी अगली भूमिका के लिए तैयारी शुरू कर दी है जिसका सबूत सोशल मीडिया पर मिला है। उनकी एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें उन्हें थाईलैंड में रहते हुए मार्शल आर्ट मुआय थाई का प्रशिक्षण लेते हुए देखा जा सकता है। इस तस्वीर ने बाबिल के फैंस को उत्साहित कर दिया है, जो उन्हें फिल्मी पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं।